Какие машины выбирают российские автолюбительницы: результаты исследования СберАвто
Первый автомобиль — компактный, следующий — с полным приводом.
Самыми популярными моделями у женщин среди автомобилей с пробегом являются Hyundai Solaris и Kia Rio, а медианный чек на покупку машины с пробегом составляет 875 тысяч рублей. Об этом рассказал СберАвто, сервис для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), эксперты которого в преддверии Международного женского дня проанализировали предпочтения российских женщин при покупке автомобилей онлайн в 2025 году.
Наиболее популярной маркой у женщин среди авто с пробегом стала Kia — на нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в рассматриваемом году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%). Чаще всего женщины выбирают автомобили японских брендов — на них приходится 24% сделок по покупке авто онлайн. Далее следуют корейские марки (18%), немецкие (15%), российские (11%) и китайские (8%). В топ-10 самых часто приобретаемых моделей вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.
В сегменте новых автомобилей картина иная: 40% онлайн-покупок автолюбительниц на платформе приходится на Lada. Следом идут Chery (7,5%), Omoda (6%), Haval (5,5%) и Geely (5%). Среди наиболее популярных моделей – отечественные Lada Granta и Vesta, Omoda C5, Toyota Rav4, Chery Tiggo 4 Pro и BMW 3 Series.
Специалисты СберАвто по автоподбору, анализируя обращения женщин за услугой в разделе «Авто» в СберБанк Онлайн, отмечают, что запросы автолюбительниц на поиск транспортного средства обладают своей спецификой:
- начинающие автолюбительницы чаще рассматривают для себя компактные и маневренные модели вроде Kia Picanto, Nissan Micra, Hyundai Getz, Opel Corsa, а также Mercedes-Benz A-Class и Audi A1, оттачивая навыки в управлении авто и парковке;
- более опытные водители предпочитают кроссоверы с полным приводом – для них принципиально важна проходимость авто, комфорт за рулем и исключение ситуаций, в которых им потребуется обратиться за помощью, например, при застревании в сугробе. В массовом сегменте популярны Hyundai Creta, Renault Arkana и Kia Sportage, а в премиальном — Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, BMW X1, BMW X3, Audi Q3, Toyota RAV4 и Range Rover Evoque. В люкс-сегменте интерес женщин чаще всего вызывает Porsche Macan.
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.