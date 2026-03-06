Какие машины выбирают российские автолюбительницы: результаты исследования СберАвто

Первый автомобиль — компактный, следующий — с полным приводом.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Самыми популярными моделями у женщин среди автомобилей с пробегом являются Hyundai Solaris и Kia Rio, а медианный чек на покупку машины с пробегом составляет 875 тысяч рублей. Об этом рассказал СберАвто, сервис для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), эксперты которого в преддверии Международного женского дня проанализировали предпочтения российских женщин при покупке автомобилей онлайн в 2025 году.

Наиболее популярной маркой у женщин среди авто с пробегом стала Kia — на нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в рассматриваемом году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%). Чаще всего женщины выбирают автомобили японских брендов — на них приходится 24% сделок по покупке авто онлайн. Далее следуют корейские марки (18%), немецкие (15%), российские (11%) и китайские (8%). В топ-10 самых часто приобретаемых моделей вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.

В сегменте новых автомобилей картина иная: 40% онлайн-покупок автолюбительниц на платформе приходится на Lada. Следом идут Chery (7,5%), Omoda (6%), Haval (5,5%) и Geely (5%). Среди наиболее популярных моделей – отечественные Lada Granta и Vesta, Omoda C5, Toyota Rav4, Chery Tiggo 4 Pro и BMW 3 Series.

Специалисты СберАвто по автоподбору, анализируя обращения женщин за услугой в разделе «Авто» в СберБанк Онлайн, отмечают, что запросы автолюбительниц на поиск транспортного средства обладают своей спецификой:

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Автолюбительницам подготовили двойной подарок на 8 Марта