Рассекречена стоимость нового Omoda C5 в России

Три комплектации, безальтернативный двигатель, новая коробка передач и только передний привод.

Фастбэк-кроссовер Omoda C5 нового поколения готовится к дебюту на российском рынке. В пятницу, 6 марта, были раскрыты комплектации и стоимость обновлённого автомобиля китайской премиум-марки.

Об особенностях внешности нового C5 мы подробно рассказывали в феврале, отметив тогда, что кроссовер стал больше похож на старший C7, чем на дорестайлинговую версию, которая впервые появилась в России в 2022 году. Под капотом остался 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., но теперь двигатель стыкуется не с вариатором, а с 6-ступенчатым «роботом». Кроме того, из линейки убран полноприводный вариант, и осталась только версия с передачей крутящего момента на передние колеса.

Новый Omoda C5 будет доступен в трёх вариантах оснащения — «Актив», «Драйв» и «Стиль». Во всех комплектациях предусмотрен зимний пакет опций: обогрев руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал, а также сидений первого (во всех комплектациях) и второго ряда (в версиях «Драйв» и «Стиль»).

Комплектации нового Omoda C5 в России:

«Актив», 2 349 000 рублей: полностью светодиодная оптика, 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay/Android Auto и цифровая приборная панель, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики парковки и камера заднего вида, 17-дюймовые литые диски.

экран диагональю 15,6 дюйма, система голосового управления и беспроводная зарядка мощностью 50 ватт, электрорегулировки водительского сиденья, обогрев задних сидений, электропривод двери багажника, отделка салона искусственной кожей, двухзонный климат-контроль и возможность установки ароматизатора, датчики мониторинга слепых зон и система кругового обзора, 18-дюймовые литые диски. «Стиль», 2 649 000 рублей: вентиляция и электроприводы регулировок передних сидений, многослойные передние стекла, аудиосистема с 8 динамиками, полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, в том числе адаптивный круиз-контроль и ассистент движения в пробках.

Гарантийный период на Omoda C5 составляет 3 года или 100 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит ранее. В продажу новинка поступит в ближайшее время.

