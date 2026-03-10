Skoda снова сможет продавать автомобили в России

Крупный европейский автопроизводитель активизировался в России.

© Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из крупнейших и старейших автопроизводителей в Европе, чешский концерн Skoda, внезапно озаботился о юридических правах на свой товарный знак в России. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения электронного реестра Роспатента.

Компания, ушедшая из нашей страны четыре года назад, заново зарегистрировала свою эмблему в Роспатенте. Заявка на оформление авторских прав была подана головным офисом Skoda Auto в Млада-Болеславе ещё в октябре 2025-го, а теперь получила одобрение со стороны Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС).

Логотип зарегистрирован по нескольким классам. По этим товарным знакам Skoda сможет снова продавать в России автомобили, моторы, запчасти, комплектующие, автомобильные аксессуары и прочее. Права оформлены на 10 лет – до октября 2035 года.

Значит ли регистрация фирменного знака, что чешский автогигант хочет вернуться в Россию? По крайней мере, предпосылок к возвращению нет. Обращение в Роспатент — это, вероятнее всего, лишь мера по защите авторских прав.

Skoda была официально представлена на российском рынке с 2004 по 2022 годы, пока вслед за другими европейскими компаниями не свернула бизнес в нашей стране. На заводах материнского концерна Volkswagen Group в Калуге и Нижнем Новгороде у «чехов» были собственные сборочные площадки, на которых выпускали такие модели Skoda, как Octavia, Rapid, Yeti.

В свой последний полный год работы в России, в 2021-м, Skoda продала 90 443 автомобиля и заняла шестое место по продажам, уступив тогда лишь Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota.

Эксперты СберАвто назвали самые популярные автомобили Skoda в России