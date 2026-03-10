$79.1591.84

Российский авторынок стал мировым лидером по необычному показателю

Иван Беликов

В тройку лидеров также попали Беларусь и Казахстан.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россия является мировым лидером по доле китайских иномарок на авторынке. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

На «китайцев» приходится 52% от всех продаж в нашей стране. Таким образом, каждая вторая проданная легковушка в России – китайского производства.

«У нас почти две трети авторынка имеет китайские корни. Но формально доля китайских брендов в прошлом году составила 52%. Остальное «маскируется» под местными брендами», — подчеркнул Целиков.

На втором месте в мире по доле иномарок из Поднебесной идёт Беларусь с показателем 46%, третью строчку занимает Казахстан, где китайские машины занимают 39% всего авторынка. Египет и Израиль замыкают топ-5.

Топ-15 стран по доле китайских иномарок на авторынке:

  1. Россия — 52%;
  2. Беларусь — 46%;
  3. Казахстан — 39%;
  4. Египет — 37%;
  5. Израиль — 33%;
  6. Чили — 32%;
  7. Таиланд — 23%;
  8. Уругвай — 22%;
  9. Мексика — 19%;
  10. Австралия — 18%;
  11. ОАЭ — 17%;
  12. Индонезия — 16%;
  13. ЮАР — 16%;
  14. Норвегия — 14%;
  15. Узбекистан — 12%.

В прошлом году Китай поставил на экспорт в общей сложности 7 млн автомобилей. Это на 21% больше, чем в 2024-м.

