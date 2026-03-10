Российский авторынок стал мировым лидером по необычному показателю
В тройку лидеров также попали Беларусь и Казахстан.
Россия является мировым лидером по доле китайских иномарок на авторынке. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
На «китайцев» приходится 52% от всех продаж в нашей стране. Таким образом, каждая вторая проданная легковушка в России – китайского производства.
«У нас почти две трети авторынка имеет китайские корни. Но формально доля китайских брендов в прошлом году составила 52%. Остальное «маскируется» под местными брендами», — подчеркнул Целиков.
На втором месте в мире по доле иномарок из Поднебесной идёт Беларусь с показателем 46%, третью строчку занимает Казахстан, где китайские машины занимают 39% всего авторынка. Египет и Израиль замыкают топ-5.
Топ-15 стран по доле китайских иномарок на авторынке:
- Россия — 52%;
- Беларусь — 46%;
- Казахстан — 39%;
- Египет — 37%;
- Израиль — 33%;
- Чили — 32%;
- Таиланд — 23%;
- Уругвай — 22%;
- Мексика — 19%;
- Австралия — 18%;
- ОАЭ — 17%;
- Индонезия — 16%;
- ЮАР — 16%;
- Норвегия — 14%;
- Узбекистан — 12%.
В прошлом году Китай поставил на экспорт в общей сложности 7 млн автомобилей. Это на 21% больше, чем в 2024-м.
