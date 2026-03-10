Российский авторынок стал мировым лидером по необычному показателю

В тройку лидеров также попали Беларусь и Казахстан.

Россия является мировым лидером по доле китайских иномарок на авторынке. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

На «китайцев» приходится 52% от всех продаж в нашей стране. Таким образом, каждая вторая проданная легковушка в России – китайского производства.

«У нас почти две трети авторынка имеет китайские корни. Но формально доля китайских брендов в прошлом году составила 52%. Остальное «маскируется» под местными брендами», — подчеркнул Целиков.

На втором месте в мире по доле иномарок из Поднебесной идёт Беларусь с показателем 46%, третью строчку занимает Казахстан, где китайские машины занимают 39% всего авторынка. Египет и Израиль замыкают топ-5.

Топ-15 стран по доле китайских иномарок на авторынке:

Россия — 52%; Беларусь — 46%; Казахстан — 39%; Египет — 37%; Израиль — 33%; Чили — 32%; Таиланд — 23%; Уругвай — 22%; Мексика — 19%; Австралия — 18%; ОАЭ — 17%; Индонезия — 16%; ЮАР — 16%; Норвегия — 14%; Узбекистан — 12%.

В прошлом году Китай поставил на экспорт в общей сложности 7 млн автомобилей. Это на 21% больше, чем в 2024-м.

