Пересмотренные правительством штрафы вступили в силу 8 марта.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для таксистов без страховки пассажиров. Административное наказание пассажирских перевозчиков уменьшено в несколько раз, следует из документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Если раньше таксистам, не оформившим страховку гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП), грозили штрафы от 40 000 до 1 000 000 млн рублей, то теперь «вилка» уменьшилась до 5000 — 40 000 рублей. По словам авторов закона, предыдущие тарифы административных наказаний были несопоставимы с доходами перевозчиков.

Новые штрафы за отсутствие страховки ОСГОП у таксистов:

Самозанятые таксисты: 5000 рублей;

Индивидуальные предприниматели или руководители транспортных компаний: 25 000 рублей;

Таксопарки: 40 000 рублей.

Закон вступил в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации, то есть с 8 марта 2026 года.

Норма об обязательном страховании для такси вступила в силу полтора года назад — 1 сентября 2024 года. Полис ОСГОП страхует ответственность перевозчика в случае причинение вреда жизни, здоровью пассажиров и урону багажа. Размер максимальной компенсации составляет 2 млн рублей.

