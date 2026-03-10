В России вскрылась масштабная схема мошенничества с продажей иномарок

Количество пострадавших от действий мошенников исчисляется сотнями.

Сотни покупателей иномарок в России пострадали от действий злоумышленников. Сотрудники ГИБДД аннулируют регистрацию их машин, а автосалоны теперь выплачивают многомиллионные компенсации, сообщает Телеграм-канал Baza.

Как выяснилось, с 2021 года в Россию завезли сотни автомобилей, в основном микроавтобусы Toyota Voxy и Toyota Vellfire, с поддельным ПТС. В паспорта транспортного средства были внесены имена вымышленных первых владельцев. А главное — при таможенном оформлении в документе указывалось, что машина ввезена в разобранном состоянии под видом запчастей и агрегатов. Недобросовестные импортёры значительно экономили на платежах и утильсборе при растаможке.

Затем эти машины оформлялись на подставных лиц: номинальными собственниками становились молодые люди, получавшие за это 5000 рублей. По подложному поручению от них автомобили передавались в автосалоны и продавались. Отчисления автоцентрам за каждое проданное авто составляли 20 тысяч рублей.

Когда пару лет назад выяснился факт массовой подделки ПТС, Госавтоинспекция в соответствии с законодательством начала аннулировать регистрацию этих автомобилей.

«В ходе разбирательства выяснилось, что по стране есть сотни пострадавших от этой мошеннической схемы. Покупатели начали обращаться в салоны, но там их отправляли к физлицу‑продавцу», — рассказала Baza.

На данный момент известно о восьми судебных исках покупателей к автосалонам. И суды встают на их сторону, обязывая автосалоны расторгнуть договор купли‑продажи, выплатить компенсацию, возместить стоимость машины и заплатить штраф. Известно, например, что автовладелец Toyota Voxy за 950 тысяч рублей из Красноярского края отсудил у местного шоурума 14 млн рублей. Разбирательства и судебные взыскания по другим аналогичным случаям продолжаются.

