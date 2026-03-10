Биотопливный Lada Largus подешевел за счёт новых комплектаций

«Ларгус» с запасом ходом 1000 км стал ещё доступнее.

Российский концерн АвтоВАЗ объявил о расширении набора комплектаций Lada Largus с газобалонным оборудованием. Опций в биотопливных универсалах и фургонах стало больше, а стоимость теперь даже ниже, чем раньше.

Если до сих пор в линейке газобалонного «Ларгуса» былатолько один вариант оснащения — топовый «Драйв», то теперь и семейный универсал, и мини-фургон обзавелись начальными комплектациями.

«Классик», универсал, 1 955 000 рублей: кондиционер, АБС, подушка безопасности водителя, электростеклоподъёмники четырёх дверей, ключ дистанционного управления и многое другое.

кондиционер, АБС, подушка безопасности водителя, электростеклоподъёмники четырёх дверей, ключ дистанционного управления и многое другое. «Комфорт», фургон, (1 987 000 рублей): кондиционер, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, обогрев и электрорегулировка зеркал, трёхступенчатый обогрев передних сидений;

кондиционер, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, обогрев и электрорегулировка зеркал, трёхступенчатый обогрев передних сидений; «Драйв» для универсала (2 152 000 рублей) и фургона (2 107 000): обогрев ветрового стекла, парктроник и камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, мультимедийная система, мультируль, легкосплавные диски.

Битопливный универсал/фургон Lada Largus работает на двух видах топлива: метане и бензине. Три стальных баллона общим объёмом 90 литров позволяют проехать более 1000 км без дозаправки. Использование природного газа снижает затраты на топливо в 2-3 раза, а транспортный налог — на 50%.

