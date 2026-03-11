Худший месяц для АвтоВАЗа за три года: продажи Lada рухнули на 22%

Слабее, чем в феврале, продажи автомобилей Lada были только в марте 2023 года.

Спрос на новые машины АвтоВАЗа в феврале 2026 года обрушился до минимального показателя за последние три года на фоне общего падения отечественного авторынка. Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные «Автостат. Инфо».

За последний месяц зимы было продано всего 19 070 автомобилей Lada, что на 22,4% хуже показателя февраля 2025 года и на 2% слабее продаж в январе 2026-го.

Судя по сведениям от различных аналитических агентств и данных от самого АвтоВАЗа за предыдущие месяцы, это худший результат для российского автогиганта с марта 2023 года, когда было продано 16 254 автомобилей Lada. Для сравнения, в лучшие месяцы за данный период машины тольяттинского завода расходились тиражом в 45 тысяч.

Продажи Lada в феврале 2026 года:

Лидером продаж в модельной линейке Lada остаётся Granta, следом идут Niva Travel и Vesta. На эти модели приходится 70% всех продаж автомобилей из Тольятти.

Granta – 7321 штук (доля 38,4%); Niva Travel – 3054 (16%); Vesta – 3033 (15,9%); Niva Legend – 2460 (12,9%); Iskra – 1731 (9,1%); Largus – 1311 (6,9%); Aura – 160 (0,8%).

