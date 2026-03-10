В России подешевел популярный седан Geely. Но есть один нюанс

Бизнес-седан Preface потерял 25% мощности двигателя.

© Geely

Китайский концерн Geely объявил о выходе на российский рынок новой версии Preface. Популярный седан серьёзно потерял в мощности двигателя, но этому есть одно объяснение.

Обновлённая модель D-сегмента по-прежнему оснащается 2,0-литровым турбомотором. Однако если раньше отдача составляла 200 л.с., то теперь только 150 «лошадок». Крутящий момент остался на уровне 325 Н·м. Время разгона до 100 км/ч увеличилось с 7,1 до 9,5 секунды.

© Geely

Причины сокращения мощности на 25% в Geely не раскрывают. Но очевидно, что сделано это с одной единственной целью — вывести Preface из-под действия новых правил утильсбора.

С 1 декабря 2025 года на автомобили мощностью от 160 л.с. действует повышенный «утиль»: чем машина мощнее, тем больше сумма, которая закладывается в конечную стоимость машины в автосалоне. Для моделей с мотором менее 160 л.с. мощность при подсчёте утилизационного сбора не учитывается, что позволяет импортёрам и заводам сэкономить сотни тысяч рублей.

Как и раньше, Geely Preface доступен в России в двух комплектациях — Люкс (Luxury) и Флагман (Flagship). Стоимость составляет 3 329 990 и 3 429 990 рублей. Для сравнения, седан с 200-сильным мотором стоит 3 357 990 и 3 567 190 рублей.

