Маткапитал хотят разрешить тратить на покупку авто

Депутаты вернулись к вопросу, который обсуждается в Государственной Думе как минимум последние 10-12 лет.

© Dusan Petkovic/Shutterstock

В Госдуме РФ хотят разрешить использование средств материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законодательная инициатива, озвученная депутатами от фракции «Справедливая Россия», будет в ближайшее время внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Если документ получит поддержку, то на покупку автомобиля на выплату по материнскому сертификату смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми.

«Родителям нужно решать множество бытовых вопросов: возить детей в школу, секции, кружки, детские сады, в поликлиники, больницы, театры, музеи или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, и без него в современной жизни очень сложно», — подчеркнул Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия».

Материнский капитал в 2026 году составляет 728 921 рублей за первенца, 963 243 рублей — за второго и последующих детей. Потратить средства можно на покупку или строительство жилья, получение образования ребёнком, накопительную пенсию мамы.

Включить покупку автомобиля в перечень целей, на которые можно направить маткапитал, предлагается уже далеко не первый год. Однако до сих пор это предложение не нашло поддержки со стороны правительства.

