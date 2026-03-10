«Зеркалим ситуацию». Казахстан пригрозил российскому автопрому

Lada и другие российские автомобили могут подорожать в Казахстане.

Правительство Казахстана готово зеркально ответить на рост утильсбора на автомобили, поставляемые из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев.

Разовый платёж за импортируемые в Казахстан автомобили Lada, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ и «китайцев» российской сборки, как Haval и Tenet, хотят повысить в десятки раз. Это будет ответ на несколько волн повышения «утиля» на иномарки, ввозимые в России с территории с Казахстана, за последние полтора года.

«Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Все должны заботиться о равном доступе на рынке обеих стран – что мы на российский рынок, что российский рынок к нам. В России в десятки раз подняли утильсбор для наших автомобилей, и с каждым годом там действует прогрессивная шкала», — цитирует министра портал Zakon.kz.

Чиновник отметил, что соответствующий указ пока не подписан. Если инициатива будет одобрена, то, по его словам, это не приведёт к резкому росту цен на автомобили из России. Их стоимость вырастет максимум на 3,7%.

«Не так много автомобилей из России заходит на территорию Казахстана. 3,7%, по-моему, и я не вижу здесь рисков», — заключил Нагаспаев.

