Страховщики заявили об ограничении новых штрафов с дорожных камер
Инициатива нашла поддержку в Госдуме РФ.
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал законопроект об однократном за сутки штрафе бесполисных водителей с дорожных камер. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном после решения Госдумы РФ.
На заседании 10 марта Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять данный проект закона во втором чтении.
«Страховое сообщество давно выступает за эту инициативу. Она позволит выявить не просто случайных нарушителей, а автовладельцев, систематически игнорирующих положения закона об ОСАГО», — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.
По оценке автостраховщиков, на сегодняшний день 7-10% от всех водителей на российских дорогах ездят без «автогражданки». в РСА уверены, что запуск проверок договоров ОСАГО по камерам приведёт к снижению доли автовладельцев без договоров, что положительно скажется на ситуации на дорогах в целом.
В пилотном режиме проверка ОСАГО по камерам уже работает в Москве. Полноценный запуск системы по всей России запланирован на октябрь-декабрь 2026 года.