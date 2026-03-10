Страховщики заявили об ограничении новых штрафов с дорожных камер

Инициатива нашла поддержку в Госдуме РФ.

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал законопроект об однократном за сутки штрафе бесполисных водителей с дорожных камер. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном после решения Госдумы РФ.

На заседании 10 марта Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять данный проект закона во втором чтении.

«Страховое сообщество давно выступает за эту инициативу. Она позволит выявить не просто случайных нарушителей, а автовладельцев, систематически игнорирующих положения закона об ОСАГО», — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

По оценке автостраховщиков, на сегодняшний день 7-10% от всех водителей на российских дорогах ездят без «автогражданки». в РСА уверены, что запуск проверок договоров ОСАГО по камерам приведёт к снижению доли автовладельцев без договоров, что положительно скажется на ситуации на дорогах в целом.

В пилотном режиме проверка ОСАГО по камерам уже работает в Москве. Полноценный запуск системы по всей России запланирован на октябрь-декабрь 2026 года.

