Бензин в Москве за неделю подорожал на 7,6 копеек

Стало известно, как изменились цены на автомобильное топливо на столичных АЗС в начале марта.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Средние цены на бензин на заправках в Москве с 2 по 10 марта 2026 года выросли на 7,6 копеек, говорится в материалах Московской топливной ассоциации (МТА).

Сильнее всего за первую неделю марта на московских АЗС подорожал премиальный АИ-100 — на 18 копеек. Литр АИ-92 и АИ-95 прибавил в стоимости на 2 и 3 копейки соответственно. Стоимость дизельного топлива тоже выросла на 3 копейки.

Как изменились цены на бензин и дизтопливо в Москве с 2 по 10 марта:

АИ-92: +2 копейки, с 63,14 до 63,16 рубля;

+2 копейки, с 63,14 до 63,16 рубля; АИ-95: +3 копейки, с 69,64 до 69,67 рубля;

+3 копейки, с 69,64 до 69,67 рубля; АИ-100: +18 копеек, с 94,51 до 94,69 рубля;

+18 копеек, с 94,51 до 94,69 рубля; ДТ: +3 копейки, с 76,71 до 76,74 рубля.

О том, как за первую неделю марта изменились цены на заправках по всей России, станет известно в среду вечером, когда Росстат опубликует отчёт по итогам своего еженедельного мониторинга.

