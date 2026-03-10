Кризис в немецком автопроме: Volkswagen уволит 50 тысяч сотрудников

Автомобильной промышленности Германии всё хуже и хуже.

Один из флагманов немецкого автопрома Volkswagen ужесточил антикризисные меры на фоне проблем с производством и продажами автомобилей. Если прежде компания из Вольфсбурга собиралась сократить 35 тысяч сотрудников к 2030 году, то теперь этот и без того жёсткий план увеличен на 42%, сообщает BBC News.

К началу следующего десятилетия VW уволит 50 тысяч сотрудников на своих заводах в Германии. Учитывая, что на немецких предприятиях концерна сейчас трудятся около 290 тысяч человек, работы лишится почти каждый шестой сотрудник.

«Мы вынуждены принять экстренные меры, чтобы сократить расходы. К 2030 году в немецком подразделении Volkswagen будет сокращено 50 тысяч рабочих мест», — заявил генеральный директор Оливер Блюме на конференции с акционерами.

Массовые сокращения сотрудников позволят VW сэкономить свыше €15 млрд. Меры коснутся всех немецких брендов группы, включая Volkswagen, Audi и Porsche.

Чистая прибыль VW по итогам прошлого года рухнула вдвое — с $12,4 до $6,9 млрд. Этот финансовый результат стал для компании наихудшим с 2016 года. В концерне признают, что такие потери связаны с импортными пошлинами США, жёсткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей и провалом электрификации модельной линейки.

