Haval подсчитал все выпущенные в России автомобили

В июне исполнится семь лет с запуска автозавода Haval в Тульской области.

© Great Wall Motor

Один из крупнейших автозаводов в России, тульский «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», преодолел отметку в 450 тысяч произведённых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, которое в этом году отметит семь лет с момента запуска.

Сегодня производственная линейка завода Haval включает шесть моделей. Лидером по выпуску является бестселлер российского SUV-сегмента — компактный кроссовер Jolion, с 2020 года сошедший с конвейера в количестве 230 тысяч штук. Следом идут паркетники F-семейства — 145 тысяч единиц. Объём производства трёх остальных моделей не превышает 36 тысяч.

Все выпущенные автомобили Haval в России с 2019 года:

230 000 — Haval Jolion;

145 000 — Haval F7/F7x;

36 000 — Haval Dargo;

16 400 — Haval H3;

7400 — Haval H7.

Автозавод Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области был запущен в эксплуатацию в июне 2019 года. Сегодня площадь заводского комплекса превышает 190 000 м², на которых расположены два цеха штамповки, цеха сварки, окраски и сборки, завод по производству двигателей и цех по изготовлению автокомпонентов. Максимальная пропускная мощность завода — 150 тысяч автомобилей в год.

