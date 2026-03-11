Haval подсчитал все выпущенные в России автомобили
В июне исполнится семь лет с запуска автозавода Haval в Тульской области.
Один из крупнейших автозаводов в России, тульский «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», преодолел отметку в 450 тысяч произведённых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, которое в этом году отметит семь лет с момента запуска.
Сегодня производственная линейка завода Haval включает шесть моделей. Лидером по выпуску является бестселлер российского SUV-сегмента — компактный кроссовер Jolion, с 2020 года сошедший с конвейера в количестве 230 тысяч штук. Следом идут паркетники F-семейства — 145 тысяч единиц. Объём производства трёх остальных моделей не превышает 36 тысяч.
Все выпущенные автомобили Haval в России с 2019 года:
- 230 000 — Haval Jolion;
- 145 000 — Haval F7/F7x;
- 36 000 — Haval Dargo;
- 16 400 — Haval H3;
- 7400 — Haval H7.
Автозавод Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области был запущен в эксплуатацию в июне 2019 года. Сегодня площадь заводского комплекса превышает 190 000 м², на которых расположены два цеха штамповки, цеха сварки, окраски и сборки, завод по производству двигателей и цех по изготовлению автокомпонентов. Максимальная пропускная мощность завода — 150 тысяч автомобилей в год.
