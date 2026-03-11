Эксперты объяснили, как распознать битый автомобиль при покупке

10 «красных флагов» для самых внимательных.

© Scharfsinn/Shutterstock

Серьезные кузовные повреждения, не отраженные в документах, — один из самых распространенных скрытых рисков при покупке автомобиля с пробегом. Даже если история машины выглядит идеально, это еще не гарантия, что автомобиль не побывал в ДТП. О том, по каким признакам можно определить, что машина ранее находилась в кузовном ремонте, рассказали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Дело в том, что в отчётах об истории автомобиля часто указываются лишь те случаи, которые были официально зафиксированы. Если водитель восстановил авто за свой счёт, то информация о ДТП может не попасть ни в один реестр. На неучтенный в объявлении о продаже авто ремонт могут указывать такие внешние признаки, как:

Разные зазоры между кузовными элементами. Крылья, двери, капот и багажник должны быть симметричными, с равномерными зазорами. Если щели заметно различаются по ширине — возможно, была произведена замена детали или произошла деформация кузова.

Крылья, двери, капот и багажник должны быть симметричными, с равномерными зазорами. Если щели заметно различаются по ширине — возможно, была произведена замена детали или произошла деформация кузова. Следы перекраски. Разный оттенок краски на соседних элементах, неожиданные переходы цвета на кузове или участки ЛКП с бугорками (шагрень) — верные признаки локального ремонта. Особенно стоит насторожиться, если свежепокрашен только один элемент, а вся остальная машина выглядит изношенной.

Разный оттенок краски на соседних элементах, неожиданные переходы цвета на кузове или участки ЛКП с бугорками (шагрень) — верные признаки локального ремонта. Особенно стоит насторожиться, если свежепокрашен только один элемент, а вся остальная машина выглядит изношенной. Сварные швы и следы споттера. Если в районе арок, лонжеронов и подкапотного пространства заметны неравномерные швы или следы точечной сварки, это указывает на восстановление геометрии после серьезного удара.

Если в районе арок, лонжеронов и подкапотного пространства заметны неравномерные швы или следы точечной сварки, это указывает на восстановление геометрии после серьезного удара. Нарушение геометрии. Если автомобиль «тянет» в сторону при движении, двери или крышка багажника плохо закрываются, а рулевое колесо стоит неровно — это может быть следствием нарушенной жёсткости кузова после ДТП.

Если автомобиль «тянет» в сторону при движении, двери или крышка багажника плохо закрываются, а рулевое колесо стоит неровно — это может быть следствием нарушенной жёсткости кузова после ДТП. Сломанные или замененные элементы безопасности. При аварии обычно срабатывают подушки безопасности. Если на руле или торпедо есть следы демонтажа или перешивки — стоит проверить, была ли система восстановлена в полном объёме.

При аварии обычно срабатывают подушки безопасности. Если на руле или торпедо есть следы демонтажа или перешивки — стоит проверить, была ли система восстановлена в полном объёме. Искажение отражения. Если подойти к кузову под углом и посмотреть на отражение линий здания, фонарей или горизонта, можно заметить волны, искажения или «рябь». Это часто указывает на слой шпатлёвки и последствия кузовного ремонта: даже если окрашивание было произведено аккуратно, заводская геометрия остаётся нарушена.

Если подойти к кузову под углом и посмотреть на отражение линий здания, фонарей или горизонта, можно заметить волны, искажения или «рябь». Это часто указывает на слой шпатлёвки и последствия кузовного ремонта: даже если окрашивание было произведено аккуратно, заводская геометрия остаётся нарушена. Разные маркировки стёкол. Стекла одного автомобиля должны быть от одного производителя, с близкими датами выпуска. Если лобовое или боковое стекло отличается — например, заменено на более новое или от другого бренда, — это может говорить о ремонте после аварии.

Стекла одного автомобиля должны быть от одного производителя, с близкими датами выпуска. Если лобовое или боковое стекло отличается — например, заменено на более новое или от другого бренда, — это может говорить о ремонте после аварии. Следы окраса на кромках и в скрытых зонах. При открытии капота, багажника или дверей можно нащупать неровные края, липкость лака или шагрень на внутренней поверхности. Заводская окраска в этих местах обычно гладкая и равномерная. Любые следы вмешательства — признак частичной перекраски.

При открытии капота, багажника или дверей можно нащупать неровные края, липкость лака или шагрень на внутренней поверхности. Заводская окраска в этих местах обычно гладкая и равномерная. Любые следы вмешательства — признак частичной перекраски. Окрашенный лючок бензобака. Лючок и его внутреннюю часть чаще всего забывают проверить при некачественном окрасе. Если внутри видна пыль в лаке, наплывы краски, следы шлифовки или закрашенные резинки — скорее всего, автомобиль был полностью перекрашен.

Лючок и его внутреннюю часть чаще всего забывают проверить при некачественном окрасе. Если внутри видна пыль в лаке, наплывы краски, следы шлифовки или закрашенные резинки — скорее всего, автомобиль был полностью перекрашен. Сорванные болты и герметик. Под капотом и в проемах дверей стоит обратить внимание на болты крепления крыльев, капота и фар. Если на них заметны сколы, сорванные шлицы или неравномерный слой герметика — значит, эти элементы были сняты, что происходит в случае замены или выправления после удара.

© PH888/Shutterstock

Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой?

Эффективнее всего провести диагностику автомобиля, который планируется приобрести, с экспертом. Визуальный осмотр на подъёмнике, замер толщины ЛКП и проверка геометрии помогут обнаружить скрытые повреждения. Даже поверхностный осмотр опытного специалиста даст больше, чем просто проверка истории по VIN или самостоятельное использование толщиномера без знаний о нюансах. В регионах, где нет возможности лично осмотреть авто, можно заказать дистанционную экспертизу – специалисты проведут детальную проверку кузова, сделают фото- и видеофиксацию, изучат историю и подготовят отчёт об осмотре.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей, которая объединяет решения, призванные сократить объём рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.

Тихий ужас: 10 неявных признаков серьёзных проблем с электрикой вашего авто