GAC привезёт в Россию новый электрический кроссовер: раскрыты характеристики и срок старта продаж

Компактный батарейный SUV разгоняется до 100 км/ч менее чем за 8 секунд.

© GAC

Электрический кроссовер GAC Aion V в ближайшие недели появится в официальной продаже в России. Стоимость новинки пока держится в секрете, но раскрыты подробности о двигателе и оснащении.

Как рассказали в российском представительстве GAC, кроссовер оборудуется одним электромотором, установленным на передней оси и выдающим 204 л.с. (150 кВт) и 210 Н·м крутящего момента. С 0 до 100 км/ч Aion V разгоняется всего за 7,9 секунды.

Литий-железо-фосфатной батареей емкостью 75,26 кВт обеспечивает запас хода до 580 км, которого в городском режиме обычно хватает на неделю езды. Заряжать батарею можно постоянным током на быстрых зарядных станциях или переменным током от обычной бытовой электросети. В режиме быстрой зарядки GAC Aion V пополнение батареи с 10% до 80% занимает 24 минуты, а с 30% до 80% — всего 16 минут.

GAC Aion V относится к классу компактных городских кроссоверов. Длина автомобиля составляет 4605 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1686 мм. Колёсная база равна 2775 мм. Объём багажного отделения составляет 427 литра.

Батарейный кроссовер оснащается широким набором систем активной и пассивной безопасности, среди которых:

Семь подушек безопасности;

Адаптивный круиз-контроль;

Cистемы контроля слепых зон, удержания в полосе движения и предупреждения при движении задним ходом;

Система камер кругового обзора на 360°;

Датчики парковки спереди и сзади.

GAC Aion V будет доступен в семи цветах кузова: черный, белый, серый, серебристый, бежевый, синий. Будет в палитре и двухцветный вариант окраски: синий с белой крышей.

Подробности о ценах и комплектациях GAC Aion V будут объявлены в ходе старта продаж, который состоится до конца марта.

