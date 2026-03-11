Китайский автогигант может принять участие в гонках Формулы 1

«Китайцы» уже даже посчитали, во сколько им обойдётся запуск гоночного проекта.

Китайский автопром может добраться до гонок Формулы 1. О спортивных амбициях одного из автогигантов Поднебесной узнал Bloomberg.

Уже больше 20 лет, с 2004 года, Китай принимает этап Ф1 на автодроме в Шанхае. Несколько лет в первенстве участвовал местный пилот Чжоу Гуаньюй, который, правда, ни разу выше восьмого места не финишировал. И, возможно, теперь очередь дойдёт и до команды из Китая.

Заявиться в чемпионат мира Формулы 1 хочет производитель электрических и гибридных машин BYD. Руководство концерна из Гуандуна рассматривает несколько вариантов прихода в Королевские гонки — от приобретения одной из действующих команд до создания команды с нуля.

«BYD склоняется к первому варианту. Создание команды Формулы 1 с нуля обойдётся в $500 млн, а сам процесс переговоров с FIA и руководством Ф1 может растянуться на несколько лет», — утверждает источник, знакомый с планами китайского автопроизводителя.

Пока в BYD не приняли окончательное решение по приходу в Ф1. Но факт в том, что сейчас для их дебюта идеальный момент. Почему? По итогам прошлого года китайский автогигант стал мировым лидером по продажам электрических машин, продав 2,25 млн машин и обогнав даже американскую Tesla с объёмом реализации 1,63 млн машин. Участие во всемирно известных гонках поможет BYD укрепить свой международный имидж и выйти на абсолютно новый уровень узнаваемости в Европе, США и других глобальных авторынках.

BYD купит команду Renault?

Сейчас в Формуле 1 представлены такие крупные мировые автопроизводители, как Mercedes, Honda, Audi, Ford, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Cadillac и Renault со своим суббрендом Alpine. Считается, что как раз команда Alpine – подходящий вариант для покупки, если BYD действительно решит заявиться в чемпионат.

Компания Renault теряет интерес к Ф1 и в конце прошлого года закрыла своё моторное подразделение. И учитывая, что уже несколько лет их команда является одной из слабейших в серии, вариант с продажей вполне возможен.

Официальное представительство BYD пока отказывается от каких-либо комментариев по теме участия в Формуле 1.

