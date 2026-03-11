Nissan зарегистрировал два товарных знака в России

Японский автоконцерн собирается вернуться на российский рынок?

© Memory Stockphoto/Shutterstock

Ушедший из России японский автопроизводитель Nissan заново зарегистрировал свои товарные знаки в России. Роспатент одобрил две заявки, поданные компанией летом 2025 года, узнал «Рамблер/авто».

«Японцы» оформили авторские права на название Nissan и свой фирменный знак в виде зеркальных арок с названием по центру. Срок действия обоих сертификатов рассчитан до июня 2035 года.

© ФИПС

Активность Nissan с патентами не является признаком скорого возвращения в Россию. Перерегистрация — обычная практика для компаний, позволяющая избежать неправомерного использования своих товарных знаков.

Один из крупнейших японских автопроизводителей покинул российский рынок в 2022 году, продав свой завод в Санкт-Петербурге и другие активы за символическую сумму €1 (91 рубль по текущему обменному курсу).

