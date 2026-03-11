Новый кроссовер «Москвич» признан непригодным для продаж

Модель забраковали ещё до старта товарного производства.

Столичный автозавод «Москвич» отказался от серийного выпуска автомобиля, анонсированного ещё летом 2023 года. Эта модель могла стать одной из самых мощных в линейке, но в автосалоны не поступила.

Пробная партия «пятёрки» сошла с конвейера в 2025 году и была передана в корпоративный парк столичного предприятия. Результаты тест-драйва оказались неудовлетворительными.

«Было выявлено, что данная модель не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам, принятым технокластером «Москвич», — объяснили на столичном автозаводе информагентству ТАСС.

Другими словами, качество «Москвича 5» оказалось ниже стандартов, которые придерживается Московский автозавод при выпуске машин. Что именно не понравилось отделу качества, не уточняется.

«Москвич 5» базировался на китайском JAC Sehol X6 и имел весьма компактные габариты 4505х1850х1698 мм при колёсной базе 2660 мм. Двигателей в линейке было два — турбированные 1,5 на 149 и 184 л.с. с вариатором и роботизированной коробкой передач соответственно. Привод полагался только передний.

Серийное производство «Москвича 5» планировалось начать ещё в 2024 году, но дело не дошло даже до официальной презентации. Пару лет об этом кроссовере вообще не было новостей, а теперь вот стало известно, что проект закрыт.

