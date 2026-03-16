На московских заправках резко подорожали все марки бензина

Даже бюджетный АИ-92 прибавил в цене на 21 копейку, и это всего за одну неделю.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Стоимость бензина на московских автозаправочных станциях (АЗС) за последнюю неделю взлетела на 20 копеек. Резко подорожали все марки автомобильного топлива, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Средняя розничная цена литра АИ-92 выросла на 21 копейку — до 63,37 рубля. На столько же прибавил АИ-95, который теперь стоит 69,88 рублей. Премиальный АИ-100 стал дороже на 20 копеек — 94,89 рублей.

Для сравнения, неделей ранее стоимость 92-го и 95-го бензина увеличилась на 2 и 3 копейки соответственно, а 98-й вырос в цене на 18 копеек.

Что касается дизельного топлива, то темпы подорожания солярки по отношению к предыдущей неделе увеличились с 3 до 9 копеек. Литр ДТ на столичных сейчас стоит в среднем 76,83 рубля.

Как изменились цены на бензин и дизтопливо в Москве с 10 по 16 марта:

АИ-92: +21 копейка, с 63,16 до 63,37 рубля;

АИ-95: +21 копейка, с 69,67 до 69,88 рубля;

АИ-100: +20 копеек, с 94,69 до 94,89 рубля;

ДТ: +9 копеек, с 76,74 до 76,83 рубля.

