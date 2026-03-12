Ford научит машины уезжать от должников по автокредиту

При просрочке автокредита машины американской марки будут возвращаться обратно в автосалон.

© Alexander Fedosov/Shutterstock

Компания Ford запатентовала интересное «умное» решение, позволяющее банкам взыскивать деньги с должников по автокредиту. Если автовладелец не отреагирует, то его машина уедет к продавцу, сообщает Daily Mail.

Система, пока существующая лишь в виде одобренного патента, будет предупреждать собственника о просрочке автокредита и необходимости погасить задолженность. Если уведомление будет проигнорировано, то устройство Ford прибегнет к ограничительным мерам: заблокирует мультимедийную систему и отключит кондиционер/климат-контроль. Среди других мер воздействия на должника — автоматическое воспроизведение раздражающих звуков, таких как жужжание и звон колокольчиков.

Следующий шаг — блокировка запуска двигателя, например, в выходные дни. В будни машина сможет заводиться, чтобы владелец мог добраться до работы и не остался без источника дохода для выплаты автокредита.

Наконец, если все вышеперечисленные меры не подействовали, то машина при наличии автопилота самостоятельно уедет в автосалон. Мало того, если автомобиль имеет большой пробег, то автопилот направится прямиков в пункт приёма металлолома для переработки.

Стоит отметить, что запатентованные изобретения не всегда реализуются на практике. Будет ли воплощена в жизнь разработка по борьбе с неплательщиками по автокредиту или Ford, как это часто делают автопроизводители, лишь застолбил за собой авторские права на перспективное решение, покажет время.

В Ford придумали фейковую коробку передач для электромобилей