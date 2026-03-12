Россия не станет отвечать Казахстану на повышение утильсбора на авто

Ответных мер на индексацию утилизационного сбора на Lada и другие российские автомобили не будет.

© Elena Mayorova/Global Look Press

Минпромторг РФ отреагировал на возможное повышение утильсбора на российские автомобили в Казахстане и ответил на вопрос о подготовке ответных мер.

10 марта стало известно, что казахские власти намерены в десятки раз повысить утильсбор на автомобили, поставляемые из России. В республике назвали эти меры зеркальным ответом на несколько волн повышения «утиля» на их иномарки, поставляемые на российский рынок.

«Минпромторг России не прорабатывает ответных мер в связи с заявлениями казахских властей о возможном увеличении утилизационного сбора в отношении автомобилей российского производства», — цитирует представителя Минпромторга информационное агентство ТАСС.

В Казахстане объяснили меру необходимостью защиты и развития своего автопрома. Тем не менее окончательное решение на повышение утилизационного сбора на автомобили Lada, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ и «китайцев» российской сборки Haval и Tenet пока не принято.

