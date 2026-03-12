АвтоВАЗ зарегистрировал бренд с «хищным» названием

В списке товарных знаков Lada — яркое пополнение.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

В модельной линейке АвтоВАЗ может появиться автомобиль Lada с «тигриным» названием. О регистрации нового бренда «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения открытой базы Роспатента.

Тольяттинский автоконцерн получил право на использование товарного знака Lada Tigris. 12 марта бренд был зарегистрирован на имя АвтоВАЗа и опубликован в электронном реестре

© ФИПС

С латинского Tigris переводится как «Тигр». Кроме того, так называется река, протекающая в Турции, Сирии и Ираке.

О планах по использованию наименования Lada Tigris на АвтоВАЗе не рассказывали. Но судя по классу товарного знака в Роспатенте, под этим названием российский автогигант сможет выпускать и продавать автомобили и запчасти.

АвтоВАЗ придумал новое название для автомобилей Lada