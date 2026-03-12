Самая доступная версия Geely Monjaro в России получила новые опции

«Рамблер/Авто» нашёл главные нововведения в комплектации «Люкс» (Luxury).

Популярный в России городской кроссовер Geely Monjaro обзавёлся обновлённой базовой комплектации. Самая доступная версия стала чуть дороже, но и получила целый набор опций, которые раньше были доступны только в старшем варианте оснащения «Флагман» (Flagship).

В штатную комплектацию «Люкс» (Luxury) добавлены стильные 19-дюймовые диски обновлённого дизайна. Сиденье переднего пассажира теперь имеет электрорегулировку в четырёх направлениях вместо шести, но зато получило функцию горизонтального раскладывания. Мультимедийная система отныне оборудована двумя экранами: центральный дисплеем диагональю 12,3 дюйма и тачскрином с аналогичной диагональю для переднего пассажира. Ещё одно нововведение в «мультимедийке» — функция интеграции смартфона на платформе iOS.

Набор технологий, отвечающий за безопасность, пополнился системой удержания автомобиля в полосе движения (LKA), которая дополнила такие решения, как система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF), система распознавания дорожных знаков (TSI).

Техническая начинка кроссовера осталась прежней: в движение автомобиль приводит 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. За переключение передач отвечает 8-ступенчатый классический «автомат», взаимодействующий с системой интеллектуального полного привода. Однако на выбор теперь доступны семь режимов движения, а не шесть: «Комфортный», «Экономичный», «Спортивный», «Интеллектуальный», «Внедорожный», «Снег» и «Песок».

Стоимость Geely Monjaro в новом базовом варианте оснащения — 4 599 990 рублей. Это на 50 000 рублей кроссовера в старой штатной комплектации.

