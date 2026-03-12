В Россию привезли клон Jetour Dashing: рассекречена дата старта продаж

Кроссовер имеет некоторые отличия от популярной в России модели.

Китайская автомобильная компания Soueast расширяет свой модельный ряд в России. Уже в ближайшие месяцы в продаже появится её третья модель после кроссоверов S07 и S09, дебютировавших на российском рынке ещё в конце 2024 года.

Новинка под названием Soueast S06 выйдет на российский рынок до конца весны этого года. Это компактный кроссовер, построенный на базе популярного среди российских автолюбителей Jetour Dashing, но имеющий ряд внешних отличий.

Модель Soueast имеет чуть большие габариты: 4616x1910x1685 мм при колёсной базе 2720 мм. Среди главных отличий дизайна кузова — блок-фары вместо раздельной двухэтажной оптики, рельефный капот, выразительная радиаторная решётка, напоминающая пасть разъярённого зверя, бампера другой формы, более объёмная выштамповка на дверях, монофонарь на корме.

С 2022 года Soueast находится под патронажем концерна Chery и тесно сотрудничает с его дочерним брендом Jetour, через дилерскую сеть которого и продаёт свои автомобили в России. Отсюда и «родственные связи» между S06 и Dashing.

Подробные технические характеристики, комплектации и стоимость Soueast S06 будут обнародованы ближе к старту продаж. Минимальный ценник на S07 составляет 3 049 000 рублей, стоимость S09 начинается от 3 899 000 рублей.

