Купить корейский автомобиль в России станет сложнее

В Сеуле пообещали жёстко пресекать поставки автомобилей на российский рынок.

© Mystic Stock Photography

Таможенники в Южной Корее ужесточили контроль за «серыми» поставками автомобилей в Россию и пригрозили продавцам уголовным преследованием, сообщает новостное агентство Reuters.

Ещё в 2024 году Сеул запретил экспортировать в нашу страну новые и подержанные автомобили с объёмом двигателя от 2,0 литра. Тем не менее поставки машин из Южной Кореи на российский рынок в прошлом году выросли в пять раз по сравнению с 2024 годом и в денежном эквиваленте составили $100,8 млн.

«Некоторые продавцы декларировали машины для поставок в Казахстан и Киргизию, хотя на самом деле конечным пунктом доставки была Россия», — сказано в заявлении корейских таможенников.

Таможенная служба Южной Кореи обещает расследовать случаи незаконного экспорта автомобилей в России и впредь пресекать подобную практику. Нарушителям ведомство грозит тюремным заключением до семи лет или штрафом в пятикратном размере от стоимости отдельно взятого автомобиля.

По данным «Автостата», в январе-феврале 2026 года напрямую из Южной Кореи в Россию было поставлено 790 автомобилей, что на 176% больше, чем годом ранее. Больше машин завезли только из Китая, Киргизии и Беларуси. По экспорту «бэушек» корейский рынок находится на третьем месте с объёмом 3,8 тысяч автомобилей, уступая только Японии и Китаю.

