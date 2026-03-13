ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в выходные 14-15 марта

На дорогах по всей России будут дежурить усиленные экипажи ДПС.

В преддверии выходных 14-15 марта Госавтоинспекция России предупредила автомобилистов о недопустимости вождения в состоянии опьянения. А для борьбы с теми, кто игнорирует это предостережение, на дороги по всей стране выйдут усиленные экипажи ДПС.

Дорожные инспектора будут тормозить все автомобили подряд и проверять водителей. Подозрительных попросят «дыхнуть» в алкотестер и в случае положительного результата направят на медицинское освидетельствование в больницу. В список регионов, где пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», включены отдельные районы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская, Рязанская, Тульская, Саратовская, Воронежская, Брянская, Тверская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Курганская, Костромская, Челябинская, Ростовская и Сахалинская области, Республики Татарстан, Башкортостан и Карелия, Алтайский край.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет», — напомнили водителям в ГИБДД.

По официальным данным, в 2025 году на российских дорогах произошло 11 028 аварий с участием нетрезвых водителей. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Всего по стране без водительских прав остались 210 тысяч автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования.

