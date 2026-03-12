Россияне охладели к китайским авто: подробности колоссального обвала продаж

Российские автолюбители отворачиваются от китайских машин.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

Спрос на новые китайские авто в России рухнул почти на 30%, их рыночная доля упала более чем на 15%, сообщает информационное агенство ТАСС.

В феврале дилеры продали всего 30,4 тысячи легковых машин производства КНР. Для сравнения, 12 месяцев назад было реализовано 42,4 тысячи «китайцев», то есть спрос рухнул на 28,3%.

Стремительно сокращается и доля китайских брендов на отечественном рынке — с 56% до 39%. Хотя, например, к концу декабря 2024 года этот показатель составлял 68%.

Сильнее всего просели продажи Chery (-86%), Changan (-51%) и Jaecoo (-22%). Лидер китайского сегмента Haval в феврале реализовал 10,1 тысячи автомобилей, что на 6,1% меньше по сравнению с февралем прошлого года.

