Россияне охладели к китайским авто: подробности колоссального обвала продаж
Российские автолюбители отворачиваются от китайских машин.
Спрос на новые китайские авто в России рухнул почти на 30%, их рыночная доля упала более чем на 15%, сообщает информационное агенство ТАСС.
В феврале дилеры продали всего 30,4 тысячи легковых машин производства КНР. Для сравнения, 12 месяцев назад было реализовано 42,4 тысячи «китайцев», то есть спрос рухнул на 28,3%.
Стремительно сокращается и доля китайских брендов на отечественном рынке — с 56% до 39%. Хотя, например, к концу декабря 2024 года этот показатель составлял 68%.
Сильнее всего просели продажи Chery (-86%), Changan (-51%) и Jaecoo (-22%). Лидер китайского сегмента Haval в феврале реализовал 10,1 тысячи автомобилей, что на 6,1% меньше по сравнению с февралем прошлого года.
