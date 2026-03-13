Honda понесла рекордные убытки из-за решения Трампа

Японский концерн «выкинул на ветер» многомиллиардные инвестиции, вложенные в разработку трёх электрических моделей в США.

© AFP/East News

Японский автогигант Honda впервые за почти 70 лет уйдёт в минус по итогам года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в концерне.

«Хондовцы» ещё не опубликовали финансовый отчёт за 2025 год. По внутренним прогнозам компании, убыток составит колоссальные $15,7 млрд. Это будет первый годовой убыток после выхода Honda на фондовый рынок в 1957 году.

Что так сильно подкосило второго по величине японского автопроизводителя? Концерн свернул планы по выпуску трёх электрических моделей — Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX.

Производить и продавать эти «электрички» Honda хотела в США. Но все планы перечеркнуло решение президента Дональда Трампа об отмене господдержки продаж электромобилей и финансирования строительства зарядной инфраструктуры. Спрос на батарейные машины в Штатах ожидаемо упал, и в Honda посчитали, что запуск производства «электричек» не имеет смысла. Тем более на других рынках, в том числе Азии, продажи их машин на электротяге тоже оставляют желать лучшего, в том числе из-за жесткой конкуренции со стороны китайских компаний

«Программа производства электромобилей Honda в США не просто сокращена, а полностью отменена. У компании был очень амбициозный план, на который повлияла новая рыночная конъюнктура», — отметила автомобильный аналитик британской компании Pelham Smithers Associates Джули Бут.

Потраченные впустую инвестиции на электрическую программу в США будут списаны в годовой убыток компании. Отсюда и такой гигантский минус в финансовом прогнозе. Для понимания, рыночная стоимость Honda оценивается в $50 млрд, что всего в 3,5 раза больше ожидаемого убытка.

