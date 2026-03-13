Большой гибридный внедорожник Deepal G318: раскрыты характеристики и комплектации

Новинка от суббренда Changan выходит на российский рынок.

В ближайшие месяцы в России стартуют продажи большого гибридного внедорожника Deepal G318 от китайского концерна Changan. Уже раскрыты комплектации новинки — Techno и Everest.

G318 позиционируется как премиальный городской автомобиль с повышенной практичностью и внедорожным потенциалом. Оборудован внедорожник 1,5-литровым бензиновым ДВС-генератором на 150 л.с. и двумя электромоторами, выдающими внушительные 439 сил. Дальность хода на одном баке/заряде достигает 1100 км, на одной электротяге можно проехать 190 км.

Внедорожник оснащен блокировкой заднего дифференциала и функцией «танкового» разворота. Предусмотрено шесть режимов езды: Грязь, Песок, Снег, Бездорожье, Вода и Стандарт.

Комплектации Deepal G318 в России

Techno: 18-дюймовые колёсные диски, рейлинги на крыше, аудиосистема на 8 динамиков, подножки, 8 подушек безопасности;

18-дюймовые колёсные диски, рейлинги на крыше, аудиосистема на 8 динамиков, подножки, 8 подушек безопасности; Everest: 20-дюймовые колесные диски, рейлинги с дополнительными фарами дальнего света, LED атмосферная подсветка салона, климат-контроль с ионизацией воздуха, электронная противоугонная система, пневмоподвеска с диапазоном клиренса 210-240 мм.

Во всех комплектациях Deepal G318 оснащается фаркопом для прицепов с полной массой до 1600 кг, полным зимним пакетом, включающим подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Также специально для российского рынка предусмотрено полноразмерное запасное колесо.

Старт продаж Deepal G318 запланирован на второй квартал 2026 года. Стоимость гибридного внедорожника будет обнародована ближе к появлению новинки в автосалонах.

