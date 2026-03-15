Новые штрафы для такси, провальный «Москвич» и ответный утильсбор Казахстана. Главное за неделю

Кроссовер «Москвич» не пустили в серийное производство из-за проблем с качеством, Казахстан зеркально повышает утильсбор на Lada и другие российские автомобили, Skoda и Nissan активничают в России, АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак, маткапитал могут разрешить тратить на покупку авто, а таксистов будут штрафовать по-новому за отсутствие страховки — эти и другие события в подборке автоновостей за прошедшую неделю.

Путин подписал закон о новых штрафах для такси

В России пересмотрены штрафы таксистов за езду без страхования гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Соответствующий документ утвердил президент России Владимир Путин. О том, как изменились тарифы административных наказаний для перевозчиков, — в нашем материале.

В России подешевел Geely Preface, но есть нюанс...

Китайский автопроизводитель Geely нашёл способ обойти новые правила утильсбора, вступившие в силу с 1 декабря прошлого года. Бизнес-седан Preface будут, как и раньше, ввозить без учёта мощности двигателя. Как так, спросите вы? Внимание на мощность мотора в обновлённой версии.

Volkswagen уволит 50 тысяч сотрудников

Немецкой автомобильной промышленности совсем плохо. Как стало известно на этой неделе, чистая прибыль Porsche в 2025 году упала на 90%. А концерн Volkswagen Group, в который входит и бренд из Штутгарта, на фоне обвала продаж и падения производства экстренно поменял антикризисный план. К 2030 году VW сократит не 30 000 сотрудников, как планировалось ранее, а 50 000.

В России вскрылась масштабная схема мошенничества с продажей иномарок

Сотни автолюбителей пострадали из-за недобросовестных продавцов, которые завозили в Россию автомобили с поддельными ПТС и потом продавали в автосалонах через подставных лиц. Когда афера выяснилась, ГИБДД начала аннулировать регистрацию машин. Но есть в этой истории и позитивный момент: суды встают на сторону автовладельцев. Только по итогам одного дела покупатель отсудил у автосалона 14 миллионов рублей. Все подробности этой громкой истории — в нашей публикации.

Skoda и Nissan активизировались в России, АвтоВАЗ запатентовал новые названия

Богатой получилась неделя на активность западных автобрендов в Роспатенте. Свой товарный знак в нашей стране перерегистрировала чешская Skoda, Nissan оформил авторские права на своё название и логотип, а отечественный АвтоВАЗ пополнил пул брендов экзотическим наименованием Lada Tigris.

В список автомобилей для такси скоро добавят ещё семь моделей

Не за горами публикация очередного, уже третьего по счёту списка Минпромторга РФ с перечнем автомобилей, допущенных к перевозкам в такси с 1 марта 2026 года. В ближайшие 2–3 недели список пополнится двумя марками и четырьмя моделями. Какими? Все подробности — тут.

Маткапитал хотят разрешить тратить на покупку авто

Из года в год в Госдуме РФ поднимается тема включения покупки автомобиля в перечень целей, на которые можно направить материнский капитал, но безуспешно. И вот очередную попытку предприняли депутаты партии «Справедливая Россия». На каких условиях они предлагают использовать выплату на ребёнка для приобретения авто? Читайте в публикации «Рамблер/авто».

Новый кроссовер «Москвич» признан непригодным для продаж

История кроссовера «Москвич 5» закончилась, так и не успев начаться. На днях столичный автозавод объявил, что серийного выпуска, который должен был стартовать ещё в 2024 году, не будет. Проект полностью отменён. В «Москвиче» рассказали, что пошло не так с одной из первых моделей возрождённой марки. Подробности — по ссылке.

«Зеркалим ситуацию». Казахстан пригрозил российскому автопрому утильсбором

Казахские власти намерены ввести зеркальные меры в ответ на несколько повышений утильсбора на свои автомобили в России с осени 2024 года. Соответствующий указ пока не подписан, но решение уже принято. О том, как на данную инициативу отреагировали в Минпромторге РФ — в заметке с комментарием представителя ведомства.

Ещё на прошедшей неделе мы рассказали о падении продаж автомобилей Lada в феврале, рекордных убытках Honda из-за решения Дональда Трампа, первом этапе рассмотрения законопроекта о новых методах проверки пьяных водителей, уникальном изобретении Ford для борьбы с неплательщиками по автокредиту и планах концерна BYD по участию в Формуле-1.