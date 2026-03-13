Рассекречены комплектации нового кроссовера Belgee для России

Belgee X50+ получил три варианта оснащения.

© Belgee

Белорусский автобренд Belgee продолжает делиться подробностями о новой версии своего кроссовера X50, который в ближайшее время появится в продаже в России. Габариты и технические характеристики X50+ были раскрыты ещё пару недель назад, а теперь стали известны комплектации новинки.

Компактный кроссовер в рестайлинговой версии будет доступен в трёх вариантах оснащения: «Актив», «Престиж» и «Стиль». Одним из главных нововведений в наборе опций станет адаптивный круиз-контроль, которого в предыдущей версии X50 не было.

Комплектации Belgee X50+

«Актив»: 17-дюймовые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема с 6 динамиками, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, задние датчики парковки. Имеются также электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления со стороны водителя и «детский замок», предотвращающий открывание задних боковых дверей изнутри.

17-дюймовые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема с 6 динамиками, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, задние датчики парковки. Имеются также электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления со стороны водителя и «детский замок», предотвращающий открывание задних боковых дверей изнутри. «Стиль»: 18-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с экраном на 14,6 дюйма, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, система бесключевого доступа со стороны водителя, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники с функцией защиты от защемления на всех четырёх дверях.

18-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с экраном на 14,6 дюйма, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, система бесключевого доступа со стороны водителя, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники с функцией защиты от защемления на всех четырёх дверях. «Престиж»: Панорамная крыша с люком, водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях, электропривод двери багажника, многоцветная атмосферная подсветка интерьера в передних дверях и прозрачные солнцезащитные козырьки из затемненного стекла, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон (BSD), система предупреждения наезда сзади (CMSR) и другие устройства активной безопасности.

Стоимость и дата запуска продаж Belgee X50+ пока держатся в секрете. Предзаказ был открыт ещё в начале марта.

Нюансы восприятия: обзор и тест-драйв нового Belgee S50