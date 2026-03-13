С 2027 года дорожные камеры в Москве будут фиксировать новый вид нарушений

Штраф может составить 30 000 рублей.

Власти Москвы работают над внедрением в дорожную сеть автоматических фиксирующих устройств нового типа. Запуск запланирован уже на 2027 год, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Речь идёт о камерах-шумомерах под названием «Эфир», о которых впервые стало известно ещё два года назад. Устройство представляет собой камеру с четырьмя микрофонами: оно измеряет уровень шума транспортных средств, автоматически определяя источник звука.

«Прибор прошёл сертификацию Ростеста. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может уже использоваться в тех зонах, где есть такие проблемы», — цитирует Ликсутова информагентство ТАСС.

В настоящее время штрафовать автомобилистов с помощью камер-шумомеров запрещено. Соответствующая норма не прописана в федеральном и столичном законодательствах.

«Мы рассчитываем, что, наверное, в этом или в следующем году эти решения будут приняты», — добавил заммэра Москвы.

Законопроект о штрафах шумных автомобилистов находится в разработке с 2023 года, однако прошёл только первое чтение в Госдуме РФ. Предлагается штрафовать шумных водителей на сумму от 5000 до 30 000 рублей, но окончательного решения пока нет. Не установлен на данный момент и допустимый уровень шума.

Что не так с камерой-шумомером. Мнение эксперта