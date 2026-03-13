Где в России ездят самые аккуратные водители: список регионов
Названы регионы России с наибольшей долей безаварийных водителей.
Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал количество безаварийных водителей в каждом отдельном регионе и представил соответствующий рейтинг, с которым ознакомился «Рамблер/авто».
По действующим нормам автострахования, за каждый год безаварийной езды автомобилисту положена скидка в размере 5% при оформлении полиса ОСАГО. Максимальный дисконт — 50%, если за 10 лет гражданин ни разу не устроил аварию. И чем больше в регионах автомобилистов с максимальной скидкой по «автогражданке», тем меньше ДТП на местных дорогах.
Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО , зафиксирована в Москве — 52,3%. На втором месте идёт Санкт-Петербург с показателем 50,8%. Замыкает тройку лидеров Пермский край — 48,9%.
Топ-15 регионов России с наибольшей долей безаварийных автомобилистов:
- Москва — 52,3%;
- Санкт-Петербург — 52,3%;
- Пермский край — 48,9%;
- Московская область — 48,4%;
- Ленинградская область — 48%;
- Рязанская область — 47,8%;
- Республика Карелия — 46,5%;
- Новосибирская область – 46,4%;
- Вологодская и Томская области – 46,1%;
- Новгородская и Псковская области – 46%;
- Владимирская область – 45,9%;
- Тюменская и Кемеровская области – 45,8%;
- Свердловская область – 45,6%;
- Кировская область – 45,4%;
- Тульская область – 45,3%.
Замкнули рейтинг Республики Дагестан и Ингушетия, где доля безаварийных водителей составляет лишь 9% и 12,7% соответственно.