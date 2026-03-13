Обанкротился импортёр автомобилей Lada в Германии

История поставок легендарного советского и российского внедорожника «Нива» и других моделей АвтоВАЗа в Германию и другие страны Европы официально завершена. Немецкая компания-импортёр Lada Automobile GmbH объявила о банкротстве, сообщает Bild.

С 2000 года компания из пригорода Гамбурга поставляла на местный и европейский рынки трёхдверку ВАЗ-2121 «Нива» / Lada 4x4 под названием Taiga, автомобили семейства Lada Vesta и даже легендарную Lada Samara, пока эта модель не была снята с конвейера в конце 2013 года.

Финансовые проблемы у Lada Automobile GmbH начались ещё в 2020-м, когда АвтоВАЗ ушёл с европейского рынка из-за строгих экологических требований по двигателям. Затем против тольяттинского автозавода были введены западные санкции, что окончательно положило конец российско-немецкому партнёрству. Немецкий дистрибьютор переключился на поставки китайских машин JAC и BAIC, но бизнес не пошёл.

На фоне падения продаж до трёх машин в 2025 году компания столкнулась с большими финансовыми проблемами и сократила штат до 10 человек. Из-за долгов Lada Automobile GmbH в конце концов была передана под внешнее управление. Нового собственника найти не удалось, теперь компания признана банкротом и прекратила существование.

Точно неизвестно, сколько именно автомобилей АвтоВАЗа поставила немецкая компания за 25 лет своей работы. Но, судя по данным из открытых источников, за эти четверть века в европейские страны было поставлено около 85 тысяч машин из Тольятти. Существенная часть из них однозначно пришлась на долю Lada Automobile GmbH, так как она была крупнейшим импортёром продукции Волжского автозавода в Европе.

Французский блогер проехал 4500 км на старой «Ниве». Иностранцы в восторге от российской машины