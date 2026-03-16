Россиян предупредили о последствиях покупки водительских прав

Начинающим водителям рассказали, чем грозит подделка удостоверения.

© Мария Девахина/РИА Новости

Покупка водительских прав приравнивается к подделке документов и грозит автомобилисту уголовным наказанием. Об этом МВД России предупредило начинающих водителей, комментируя новую мошенническую схему в интернете.

Злоумышленники в Сети предлагают оформить водительское удостоверение без учёбы в автошколе, прохождения медкомиссии и сдачи экзаменов в Госавтоинспекции (ГИБДД). После получения копии паспорта и предоплаты в размере 65 000 рублей они перестают выходить на связь. Но это не единственный риск для гражданина при попытке получить права в обход законной процедуре.

«За подделку, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков предусмотрена уголовная ответственность», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Фальсификация водительских прав и любых других официальных документов, согласно части 1 и (или) части 3 статьи 327 УК РФ, грозит лишением свободы до двух лет или принудительными работами на аналогичный срок.

Верховный Суд лишил водителя прав из-за случайно открывшейся на ходу двери