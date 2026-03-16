Бывший автозавод BMW в России будет выпускать китайские внедорожники Tank
В апреле-июне 2026 года на конвейер одного из крупнейших российских автозаводов встанет рамный внедорожник Tank 300.
Премиальный внедорожник Tank 300 от китайского концерна Great Wall Motor получит «российскую прописку». Полноприводный рамный автомобиль встанет на конвейер завода «Автотор» в Калининграде, об этом было официально объявлено в понедельник, 16 марта.
Автобренд Tank дебютировал на российском рынке три с половиной года назад. За это время линейка, помимо «трёхсотого», пополнилась тремя моделями — внедорожниками 400, 500 и 700. Но до сих пор все эти автомобили везли напрямую из Китая.
«В соответствии с подписанным соглашением начало контрактного производстваTank 300 запланировано на второй квартал 2026 года», — заявил гендиректор «Автотора» Евгений Петухов.
Tank 300 российской сборки будет оснащаться 2,0-литровой рядной «турбочетвёркой» мощностью 218 л.с. (380 Н·м) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Комплектаций будет четыре — «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Другими словами, силовой агрегат и набор опций такие же, как и на внедорожнике, поставляемом в Россию из Китая.
Младший «рамник» Tank появился в российских автосалонах в конце 2022 года. По итогам прошлого года внедорожник разошёлся тиражом 9,4 тысячи экземпляров. Стоимость Tank 300 — от 3 999 000 рублей.
До 2022 года на площадке «Автотора» в Калининграде выпускались автомобили немецкой марки BMW и корейские Hyundai и Kia. После ухода этих концернов из России предприятие переключилось на сборку китайских машин Jetour, Changan, Soueast, BAIC, Kaiyi.
