Бывший автозавод BMW в России будет выпускать китайские внедорожники Tank

В апреле-июне 2026 года на конвейер одного из крупнейших российских автозаводов встанет рамный внедорожник Tank 300.

© GWM

Премиальный внедорожник Tank 300 от китайского концерна Great Wall Motor получит «российскую прописку». Полноприводный рамный автомобиль встанет на конвейер завода «Автотор» в Калининграде, об этом было официально объявлено в понедельник, 16 марта.

Автобренд Tank дебютировал на российском рынке три с половиной года назад. За это время линейка, помимо «трёхсотого», пополнилась тремя моделями — внедорожниками 400, 500 и 700. Но до сих пор все эти автомобили везли напрямую из Китая.

«В соответствии с подписанным соглашением начало контрактного производстваTank 300 запланировано на второй квартал 2026 года», — заявил гендиректор «Автотора» Евгений Петухов.

Tank 300 российской сборки будет оснащаться 2,0-литровой рядной «турбочетвёркой» мощностью 218 л.с. (380 Н·м) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Комплектаций будет четыре — «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Другими словами, силовой агрегат и набор опций такие же, как и на внедорожнике, поставляемом в Россию из Китая.

Младший «рамник» Tank появился в российских автосалонах в конце 2022 года. По итогам прошлого года внедорожник разошёлся тиражом 9,4 тысячи экземпляров. Стоимость Tank 300 — от 3 999 000 рублей.

До 2022 года на площадке «Автотора» в Калининграде выпускались автомобили немецкой марки BMW и корейские Hyundai и Kia. После ухода этих концернов из России предприятие переключилось на сборку китайских машин Jetour, Changan, Soueast, BAIC, Kaiyi.

