Российских автомобилистов предупредили об опасной рассылке в Telegram

Злоумышленники рассылают вредоносную программу под видом приложений для просмотра расположения дорожных камер и радаров ДПС.

Установка бесплатных приложений для просмотра расположения дорожных камер может обернуться потерей денег и оформлением кредита на чужое имя. Об этом сообщили в МВД России, рассказав о новой схеме мошенничества в интернете.

Злоумышленники сбрасывают в тематические группы в Telegram файл с расширением .apk под видом бесплатных сервисов для просмотра расположения дорожных камер, радаров ДПС и других приложений. После открытия файла на смартфон автоматически устанавливается вредоносная программа.

«Мошенники получают удаленный доступ к устройству. Затем они могут зайти в банковские приложения, оформить кредиты и списать деньги», — рассказало информагентство ТАСС, которое ознакомилось с материалами МВД.

Мало того, аферисты получают доступ к контактам, что в дальнейшем приводит к распространению «зараженного» файла среди знакомых. Также они могут блокировать уведомления и СМС о проводимых операциях, поэтому собственник мобильного устройства может даже не подозревать о списании средств.

«На эвакуаторе привезли, поставили». Страховщики рассказали о новой схеме мошенников