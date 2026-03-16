Названы самые подозрительные автомобили на московских стоянках

Машины этих марок чаще всего забирают на штрафстоянку из-за отсутствия регистрационных знаков.

© Комсомольская правда / PhotoXPress.ru/Legion-Media

С начала 2026 года с улиц Москвы было эвакуировано 249 автомобилей без госномеров. В тройку лидеров по перемещению на штрафстоянку по этой причине попали два «немца» и один «китаец», следует из публикации столичного Дептранса.

Автомобили со снятыми или подложными номерами перемещают на спецстоянки, так как они могут находиться в угоне или использоваться в преступных целях. Полиция проверяет машину и устанавливает её собственника.

Безномерные автомобили данных марок чаще всего эвакуируют на штрафстоянки в Москве в 2026 году:

Mercedes-Benz;

BMW;

Geely.

Точно так же топ-3 самых подозрительных автомобилей в Москве выглядело по итогам всего прошлого года. Всего в 2025-м на штрафстоянку увезли 2,1 тысячи автомобилей без номеров.

