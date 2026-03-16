Из продаж в России пропал популярный кроссовер Chery

Модельная линейка китайской марки стремительно сокращается.

© Chery

Китайская компания Chery сняла с продаж в России компактный кроссовер Tiggo 7 Pro Max. На исчезновение модели с официального сайта российского подразделения обратил внимание портал «Китайские автомобили».

Tiggo 7 Pro Max дебютировал на российском рынке в январе 2023 года и предлагался с 1,6-литровым турбодвигателем на 150 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. В 2024-м эта «пятидверка» заняла второе место в списке самых популярных кроссоверов в России, уступив только Haval Jolion.

О причинах снятия Chery Tiggo 7 Pro Max с продаж не сообщается.

На сегодняшний день в российской линейке Chery остались всего четыре модели: кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9 и седан Arrizo 8. Для сравнения, ещё два года назад ассортимент китайского концерна на нашем рынке был вдвое больше. За прошедшее время из продаж в России, помимо Tiggo 7 Pro Max, исчезли: Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.

Осенью прошлого года сообщалось, что Chery покинет российский рынок к 2027-му. Но в компании эту информацию категорически опровергли.

