Самый востребованный «Москвич» снова подорожал: вот как изменились цены

Дилеры столичного автозавода второй раз за последние 2,5 месяца переписали ценники.

Автомобиль «Москвич 3» подорожал второй раз с начала 2026 года. В цене выросли все комплектации компактного городского кроссовера, следует из обновлённых прайс-листов.

В январе автосалоны повысили «ценовую вилку» кроссовера на 29-145 тысяч рублей в зависимости от комплектации — до 1 952 000-2 175 000 рублей. Это без учёта различных скидок и спецпредложений. В середине марта «тройка» прибавила ещё на 58-65 тысяч рублей.

Как изменились цены на «Москвич 3» в середине марта 2026 года:

«Стандарт плюс», МКП: 2 010 000 рублей (+58 тысяч);

«Стандарт плюс», вариатор: 2 105 000 рублей (+64 тысячи);

«Комфорт»: 2 240 000 рублей (+65 тысяч).

«Москвич 3» — самая доступная модель в линейке столичного автобренда. Переднеприводный кроссовер оснащается 1,5-литровой «турбочетвёркой» на 136 л.с. в связке с механической коробкой передач или вариатором. На эту модель приходится свыше 80% всех продаж «Москвича».

