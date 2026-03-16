Как закончить поездку на каршеринге, если нет интернета?

Ситидрайв рассказал об аренде автомобиля в условиях ограничения мобильного интернета.

© Ситидрайв

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв напомнил, что с декабря 2025 года его сервис находится в «белом списке». Это значит, что даже при ограничениях мобильного интернета клиентам доступны приложение и служба поддержки.

«Ситидрайв входит в «белый список» важных сервисов, поэтому даже при ограничениях мобильного интернета вы всё равно можете взять авто, доехать, куда нужно, — и завершить аренду», — отметили в Ситидрайве.

В случае если связи всё-таки нет, то список действий при завершении поездки следующий:

Попробуйте найти открытую точку Wi-Fi поблизости. Подключившись вы сможете в том числе закрыть машину через Bluetooth — приложение само предложит эту опцию;

Позвоните в круглосуточную горячую линию Ситидрайва по телефону +7 495 223-06-90: назовите номер автомобиля и попросите закончить аренду.

