BMW превратила первоапрельскую шутку в реальный автомобиль

Розыгрыш в соцсетях обернулся созданием гоночной машины.

© BMW

Год назад немецкая компания BMW пошутила в соцсетях, опубликовав на 1 апреля шуточное изображение гоночного универсала M3 Touring. Этот концепт так понравился фанатам марки, что теперь «баварцы» выкатили реальный автомобиль.

О создании гоночной версии дорожного автомобиля BMW M3 Touring, дебютировавшего в 2022 году, производитель из Мюнхена задумался ещё пару лет назад. Но именно бурная реакция в соцсетях на первоапрельскую шутку — 1,6 млн просмотров — сподвигла компанию на реализацию идеи.

«Поклонники нашей марки просили об этом, и мы выполнили их просьбу. Невероятно успешная первоапрельская шутка стала реальностью», — сообщили в пресс-службе BMW.

© BMW

Спецверсия BMW M3 Touring была создана за восемь месяцев. Автомобиль получил доработанный кузов от гражданской модели — с аэродинамическим обвесом и каркасом безопасности. Техническая начинка была позаимствована у гоночного BMW M4 GT3 EVO: рядная 3,0-литровая «турбошестёрка» мощностью 590 л.с. и секвентальная 6-скоростная коробка передач.

Уже через два месяца, 16-17 мая, BMW M3 Touring дебютирует в гонках. Универсал выйдет на старт суточного марафона «24 часа Нюрбургринга» на легендарном Нордшляйфе.

