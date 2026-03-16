Эксперт оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на продажи авто в России

Поставки иномарок из ОАЭ в Россию приостановлены.

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к полной приостановке поставок иномарок в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Насколько сильно потеря этого канала импорта ударит по отечественному рынку? Оценил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

«Импорт автомобилей из стран Ближнего Востока в Россию невелик. Так, в прошлом году из ОАЭ ввезли всего чуть более 10,5 тысячи легковых машин, в том числе 2,2 тысячи новых и 8,3 тысячи подержанных. Из других стран Ближнего Востока импорта практически нет.

В общем объёме автомобильного импорта это направление давало 1-2%. Поэтому временное прекращение поставок из ОАЭ рынок не ощутит», — приводит слова Целикова портал «Автостата».

На прошлой неделе стало известно о том, что большие партии иномарок для российского рынка застряли при транзите через Иран и Оман. Если в ближайшие недели продавцы не найдут выход из ситуации, то будут вынуждены вернуть предоплату покупателям.

Тысячи россиян рискуют остаться без автомобилей из-за конфликта на Ближнем Востоке