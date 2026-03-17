Toyota сможет продавать в России автомобили Corolla

Японский автогигант зарегистрировал в России очередной товарный знак.

Японский автоконцерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак для продажи автомобилей Corolla. Об этом «Рамблер/авто» узнал, изучив электронный реестр Роспатента.

Согласно документации, головной офис Toyota Motor Corporation, расположенный в городе Тоёта в префектуре Айти, подал заявку на регистрацию торгового знака ещё в марте 2025 года. Теперь Роспатент одобрил запрос.

Под брендом Corolla «японцы» смогут продавать в России автомобили и комплектующие к ним. Но это не значит, что Toyota решила возобновить работу в нашей стране. Продление прав на товарный знак — как правило лишь подстраховка компании от несанкционированного использования.

Toyota прекратила выпуск и продажи автомобилей в России в марте 2022 года. Ещё спустя полгода японский автогигант продал все свои российские активы, в том числе автозавод в Санкт-Петербурге, и ушёл из страны.

