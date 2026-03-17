В России сократилась доля отказов по автокредитам

Банки стали отказывать россиянам на 6,7% реже.

В феврале 2026 года российские банки стали меньше отказывать гражданам в выдаче автокредитов. Доля отклонённых заявок уменьшилась до 5-месячного минимума, следует из публикации НБКИ (Национальное бюро кредитных историй).

Доля отрицательных решений банков в феврале уменьшилась на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем и сократилась на 1% относительно февраля 2025 года. Причём показатель 80,0% стал минимальным с осени прошлого года. С октября и по январь включительно доля отказов по автокредитам не опускалась ниже 84,8%.

Реже всего в выдаче автокредитов отказывают банки в Республике Чувашия (72,8%), Санкт-Петербурге (73,3%), Вологодской (73,7%) и Воронежской (74,6%) областях, а также в Республике Татарстан (74,9%). В Москве этот показатель в феврале составил 76,2%.

Чаще всего кредитные организации отказывают в займе жителям Иркутской области (87,8%), Красноярского (85,6%) и Алтайского (85,3%) краев, Кемеровской области (83,8%) и Краснодарского края (82,7%).

