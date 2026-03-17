Эксперт объяснил, почему в России рухнули продажи китайских авто
Китайские бренды потеряли 12% рынка за последние 12 месяцев.
В России стремительно падает спрос на автомобили китайского производства. В январе-феврале этого года дилеры продали всего 64 тысячи машин из КНР, это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. А доля «китайцев» на рынке упала с 51,7% до 40%.
О том, почему так резко сократились продажи китайских авто, рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков. По словам эксперта, связано это прежде всего с локализацией производства китайских авто в России.
На сегодняшний день единственным китайским концерном, у которого есть собственные производственные мощности в России, является Great Wall Motor со своим брендом Haval. Однако всё больше «китайцев» запускают сборку на партнёрских заводах.
«Основная причина снижения — запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю «забрал» Tenet у Chery», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.
С 2025 года на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге выпускают автомобили Chery под маркой Tenet. На экс-заводе General Motors в Санкт-Петербурге в этом году стартует сборка машин Jaecoo под брендом Jeland. Столичный «Москвич» в начале марта запустил продажи кроссоверов новой линейки «М», которые представляют собой копии китайских MG. А буквально накануне стало известно, что калининградский «Автотор» будет собирать китайские «рамники» Tank 300.
