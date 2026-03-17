Evolute снял с продаж самую дорогую модель: названа причина

Электрокроссовер убран из модельного ряда Evolute — возможно, навсегда.

Электрический кроссовер Evolute i-Jet снят с производства и продаж, и не факт, что эта модель когда-нибудь вернётся в линейку. Причина — слабый спрос, сообщили в представительстве российского бренда.

Батарейный паркетник с запасом хода до 480 км выпускался на липецком автозаводе «Моторинвест» с декабря 2023 года. Машина была самой дорогой в линейке и стоила минимум 5,27 млн рублей, тогда как ценник на электрический кроссовер i-Joy и гибридный i-Space начинается от 1,85 и 2,31 млн рублей соответственно.

«Мы приостановили сборку этой модели, так как наш фокус на доступные и массовые модели, конвейер сейчас занят ими», — рассказала директор по связям с общественностью Evolute Елизавета Хмелева в разговоре с ТАСС.

При этом топ-менеджер допускает, что Evolute i-Jet вовсе не вернётся на конвейер. Из-за новых правил расчёта утильсбора 585-сильный электрокроссовер может быть окончательно признан не востребованным на рынке.

«По поводу будущего этой модели пока не могу дать точный ответ, вероятно, что из-за новых ставок утильсбора производство автомобилей такой мощности может быть не востребовано на рынке», — заключила Хмелева.

Помимо электрического i-Joy и i-Space, в линейке Evolute имеется ещё один электрический кроссовер — i-Sky, который стоит от 2,35 млн рублей.

