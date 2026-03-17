АвтоВАЗ объявил о запуске новой модельной линейки Lada

В модельной гамме будет даже снегоболотоход на платформе Lada Niva.

Компания АвтоВАЗ запускает новую модельную гамму «Лада Бизнес». О том, какие автомобили будут включены в эту линейку, рассказали в пресс-службе тольяттинского автоконцерна.

Новый модельный ряд объединит лёгкие коммерческие автомобили (LCV) — микроавтобусы, фургоны и прочее. Будет в линейке даже снегоболотоход.

Автомобили в линейке «Лада Бизнес»:

Метановые модификации Largus и Vesta;

Бортовые платформы, фургоны, аварийно-спасательные и пожарные автомобили на базе Lada Granta и Niva Legend;

Спецтехника на базе Lada от ООО «Промтех»: рефрижераторы, автолавки, автофургоны, автомобили для медицинских служб и перевозки людей с ограниченными возможностями;

Снегоболотоход на платформе Lada Niva.

Кроме того, в ближайшее время линейка «Лада Бизнес» пополнится автомобилями нового суббренда SKM, представленного ещё в начале 2025 года.

