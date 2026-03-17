АвтоВАЗ объявил о запуске новой модельной линейки Lada
В модельной гамме будет даже снегоболотоход на платформе Lada Niva.
Компания АвтоВАЗ запускает новую модельную гамму «Лада Бизнес». О том, какие автомобили будут включены в эту линейку, рассказали в пресс-службе тольяттинского автоконцерна.
Новый модельный ряд объединит лёгкие коммерческие автомобили (LCV) — микроавтобусы, фургоны и прочее. Будет в линейке даже снегоболотоход.
Автомобили в линейке «Лада Бизнес»:
- Метановые модификации Largus и Vesta;
- Бортовые платформы, фургоны, аварийно-спасательные и пожарные автомобили на базе Lada Granta и Niva Legend;
- Спецтехника на базе Lada от ООО «Промтех»: рефрижераторы, автолавки, автофургоны, автомобили для медицинских служб и перевозки людей с ограниченными возможностями;
- Снегоболотоход на платформе Lada Niva.
Кроме того, в ближайшее время линейка «Лада Бизнес» пополнится автомобилями нового суббренда SKM, представленного ещё в начале 2025 года.